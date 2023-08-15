Мобильную игру на казахском языке для развития детей придумали в Павлодарской области

Ее создатели — работники образования, которые разрабатывают IT-проекты.

Уроженцы Павлодарской области Алтынбек Султанкулов и Казбек Сагидолда разработали мобильную игру IBars kids. Она предназначена для развития интеллектуального мышления детей в возрасте от двух до пяти лет, передает Liter.kz.

По словам создателей, идея игры пришла к ним после того, как они поняли, что в Казахстане не хватает качественного и полезного контента на государственном языке для детей.

За полгода до разработки игры авторы опросили порядка 1 200 воспитателей детских садов и выяснили, что 70% детей смотрят видеоконтент на YouTube, а 20% малышей в возрасте от двух до трех лет не могут различать цвета и фигуры. Эти проблемы и решает игра IBars kids.

«Играя в нашу игру, ребенок учится различать цвета, фигуры, группировать предметы, развивает логику и память, становится грамотным. Потом он может применить полученные знания в повседневной жизни», — объяснил Алтынбек Султанкулов.

Для игры использовали специально подобранные цвета и качественную анимацию с учетом психологического восприятия ребенка. Можно выбрать казахский, русский или английский язык. Задания составлены в соответствии с возрастными особенностями, каждое — на основе типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения Казахстана. Программу разработали опытные педагоги и методисты детского сада со стажем более 10 лет.

Чтобы заинтересовать ребенка, все задания составили в игровой форме. Главный герой онлайн-платформы — барс, который сталкивается с различными препятствиями, а дети помогают ему их преодолеть, выполняя задания. За три месяца мобильное приложение уже скачало около трех тысяч пользователей, причем 10% живут США. В скором времени игру сделают доступной на Филиппинах, в Индии и Кыргызстане.

Пока IBars kids можно скачать только на Play Market, но создатели обещают, что игра скоро станет доступна и в AppStore.