Игровая индустрия Казахстана имеет огромный потенциал для развития

Роль игровой индустрии в развитии экономики Казахстана обсудили на круглом столе в рамках GameDev Center Demo Day.

В мероприятии участвовали ведущие эксперты, крупные представители игровой индустрии Казахстана и мира, а также стартапы, которые прошли инкубационную программу по разработке игр в GameDev Center.

Эксперты индустрии CEO Astana Hub Магжан Мадиев, General Manager Playrix Kazakhstan Антон Андрейченко, Community & Project Manager Ogames Манас Жалгаспаев, CEO iDos Games Алексей Щегай, основатель и CEO школ цифровых искусств Animo и Omnium Лев Тарасов, а также CEO Take Top Entertainment Илья Корчагин поделились своими мнениями о развитии геймдева в Казахстане. Модератором был руководитель отдела управления продуктами в Sergek Development Булат Танирберген.

Магжан Мадиев отметил, что GameDev Center является одним из приоритетных технологических центров Astana Hub, его цель — развивать игровую экосистему в Казахстане совместно с крупными игроками индустрии.

«Мы видим огромный потенциал в игровой индустрии и будем продолжать инвестировать ресурсы в ее развитие. GameDev Center на полях Astana Hub начинает набирать обороты, и мы уже можем наблюдать значительный прогресс», — сказал Магжан Мадиев.

По словам Антона Андрейченко, за последние три года игровая индустрия в мире выросла колоссально, и суммарная выручка за 2021 год составила порядка 200 миллиардов долларов, а в 2022 году показатели были примерно на этом же уровне.

«По всем актуальным прогнозам финансовые аналитики сходятся на том, что рынок игровой индустрии продолжит расти стабильно и существенно. Большинство сходится во мнении, что в 2027 году рынок будет от 300 до 330 миллиардов долларов. В 2023 году, несмотря на мировые потрясения, у нас рынок стабилизировался. Например, сейчас наши продукты закупают в рекордном количестве. То есть мы покупаем такое количество аудитории, которое никогда не покупали», — поделился наблюдениями представитель крупного игрока индустрии Антон Андрейченко. Эксперт отметил, что в Казахстане потенциал развития игровой индустрии действительно огромный.