Казпочта занялась эмиссией электронных денег

Об этом рассказала Асем Нургалиева, СEO Kazpost Digitаl.

Казпочта объявила о запуске собственного сервиса электронных денег. Она обратилась к партнерам компании и предложила сотрудничество, отметив, что Казпочта готова помочь в решении вопроса быстрой организации транзакций.

«На данным этапе мы даем только эмиссию, но процессы и кошельки вы строите на своей стороне. В пуско-наладочном режиме еще обсуждаем пару моментов. Но можем делать это вместе. В последующем это будет возможно и на наших кошельках, а также в кросс-экосистемах. К примеру — с одного мобильного оператора на другого в двух закрытых системах производить транзакции между ними», — говорит Асем Нургалиева.

Она добавила, что компания стремится предоставить возможности приема оплаты и логистики, а также сопутствующие сервисы для развития продажи товаров в онлайне.

«Можно уже работать со своими ЭД, особенно участникам рынка электронной коммерции. Интернет-площадки, маркетплейсы, в целом любые транзакции и процессы», — добавила СEO Kazpost Digitаl.