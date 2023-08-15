Покупка квартиры в новостройке: готовимся онлайн

Какие есть подводные камни при покупке квартиры и как можно их минимизировать?

Однако перед тем, как покупать квартиру в новом доме, необходимо учесть не только плюсы, но и возможные риски, с которыми придется столкнуться.

Неблагонадежный застройщик. Застройщик может затянуть сроки строительства, и в таком случае те, кто приобрел жилье по ипотеке или снимает квартиру в ожидании своей, будут вынуждены терпеть убытки. Еще хуже, если покупатель наткнется на долгострой.

ДДУ с подводными камнями. Договор долевого участия – важный документ, который содержит все условия сделки, поэтому важно внимательно его изучить. Так, например, договор может содержать пункт, согласно которому компания не будет исправлять недочеты, обнаруженные во время приемки. Конечно, закон в таком случае будет на стороне покупателя, однако придется потратить время и силы на судебное разбирательство.

Пустые обещания. Нередко можно услышать заверения о том, что рядом с ЖК будут построены школы, больницы, станции метро и другие объекты инфраструктуры. Однако годы спустя жильцы замечают, что застройщик не спешит выполнять свои обещания.

Низкие цена и качество. Все хотят сэкономить, однако стоит помнить, что ни один застройщик не захочет терпеть убытки, поэтому вместо того, чтобы гнаться за чрезмерно низкой ценой, лучше узнать о ее причине.

Что же делать?

Проверка застройщика. Помимо проверки всей необходимой документации, включая разрешение на строительство, не забудьте обратить внимание на репутацию застройщика. Поискать отзывы покупателей в интернете, узнать, какие объекты компания уже успела возвести, можно на сайте Korter.kz в разделе «Застройщики», посмотреть на них воочию и поинтересоваться мнением жильцов о качестве выполненных работ.

Осмотр квартиры перед сделкой. Тщательно осмотрите квартиру перед тем, как подписывать акт приемки. Убедитесь, что все параметры, указанные в документах, соответствуют действительности, проверьте работу коммуникаций.

Проверка проектной декларации. Чтобы избежать пустых обещаний о строительстве объектов инфраструктуры, убедитесь, что они значатся в документах, и застройщик заключил договор с городской администрацией об их возведении.

Проверка дешевых предложений. Перед покупкой узнайте рыночную стоимость квартиры. Изучите рынок недвижимости, проверьте цены у других компаний и проанализируйте все плюсы и минусы перед тем, как покупать жилье.

Дополнительно стоит проверить, является ли объект договора жилой недвижимостью. Иначе могут возникнуть сложности с пропиской в новой квартире.

При покупке жилья в ипотеку узнайте о банках, с которыми он сотрудничает. Если ни один банк не кредитует объект, то это может указывать на неблагонадежность застройщика. В таком случае лучше сделать выбор в пользу другого проекта.