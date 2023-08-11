Мобильный трафик в Казахстане растет огромными темпами

Развитие телеком-индустрии и улучшение качества связи обсудили представители телеком-операторов.

Сегодня на площадке СЦК при Президенте РК прошел брифинг по актуальным вопросам развития мобильной связи в Республике Казахстан. На брифинге выступили вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов, председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков, генеральный директор «Мобайл Телеком-Сервис (Tele2/Altel)» Сергей Коньков и главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Представители сотовых операторов обсудили текущую ситуацию на казахстанском рынке и подняли проблемные моменты, требующие решения. Так, по данным GSMA Intelligence, на конец 2022 года среднемировое потребление мобильного трафика одним абонентом составляет 12 Гб, тогда как в Казахстане этот показатель равен 17,2 Гб. Казахстанцы тратят больше трафика, чем жители Сингапура, Турции, Италии и многих других стран. Даже без учета внедрения 5G мобильный трафик в Казахстане рос с темпами от 60% в 2019-м году до 21% в 2022 году, и этот тренд продолжается. За 2022 год абоненты мобильных операторов потребили 4398 петабайт мобильных данных. А за 6 месяцев 2023 года — 2513 петабайт.

Эксперты отмечают, что это колоссальная нагрузка на мобильные сети 4G/5G. Операторы связи уверены, что такой высокий уровень использования интернета и постоянная динамика роста трафика демонстрируют позитивные тенденции прогресса для страны и общества. Доступность сервисов и возможность онлайн-работы, учебы и общения являются отражением процессов развития страны. Вместе с тем, такая динамика возлагает на операторов определенную нагрузку по поддержке и развитию инфраструктуры, способной выдержать столь бурный рост.

Как отметил Нурлан Мейрманов, главный директор по инновациям АО «Казахтелеком», сегодня оператор обслуживает более 1,75 млн домохозяйств в РК. «Казахтелеком» использует самые массовые виды подключения к сетям — оптическое подключение GPON (более 800 тысяч абонентов) и медные подключения на базе технологии ADSL (около 900 тысяч абонентов).

«Один абонент технологии GPON в среднем потребляет около 316 Гб в месяц, один абонент технологии ADSL потребляет в среднем 205 Гб в месяц. Это нормальное среднее потребление в домохозяйствах. При этом более 75% потребляемого трафика — это трафик всем известных социальных сетей и мультимедийных платформ (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, TikTok, Netflix и игровые сервисы). Для улучшения качества доступа к этим сервисам наша компания локализовала и организовала прямые стыки с этими компаниями. Общий объем локализованных в Казахстане ресурсов составляет 4 Тбит/с.», — прокомментировал Нурлан Мейрманов.

В настоящее время «Казахтелеком» приступил к модернизации устаревшей технологии ADSL на базе медной инфраструктуры с переводом абонентов на оптические сети. С 2024 планируется начать переключение абонентов по всем городам. Уже переведено около 150 тыс. домохозяйств.

«Также мы приступили к модернизации еще одного крупного сегмента доступа к сети интернет — мобильной сети. Внедрение технологии 5G позволит резко увеличить частотную полосу до 100 Мгц, что даст возможность утилизировать больше объема трафика в радиосети. При этом надо понимать, что использование частот выше 1 ГГц приведет нас к полной зависимости проходимости сигнала через различные физические преграды, в особенности внутри помещений. И размещение Indoor-оборудования или small cells внутри зданий будет обязательным условием, чтобы воспользоваться полным потенциалом технологии 5G. Это, в свою очередь — сложная организационная работа архитекторов, планировщиков городов, производителей стройматериалов, государственных органов, обеспечивающих регулирование в области строительства, энергетики и так далее», — пояснил Нурлан Мейрманов.

Между тем, данные, опубликованные в инструментах планирования рекламы ведущих платформ социальных сетей, показывают, что в начале 2023 года социальными сетями в Казахстане пользовалось 11,05 миллиона пользователей в возрасте от 18 лет и старше, что эквивалентно 86,3% от общей численности населения в этой группе.

«Показатели трафика на абонента будут расти, продолжая обгонять общемировые тенденции, и мы как оператор понимаем значимость нашей работы для обеспечения потребностей жителей страны. В сети Tele2/Altel рост трафика в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года составил 24%. С внедрением технологии 5G мы увидим экспоненциальный рост, что откроет новые перспективы и возможности как для бизнеса, так и для каждого жителя. Мы уверены, что креаторы из Казахстана будут становиться все популярнее в мире и внесут свой вклад в позитивный имидж нашей страны на мировой арене», — считает Сергей Коньков, СЕО Tele2/Altel.

В Казахстане развиваются творческие направления, связанные с созданием контента в социальных сетях. Так, например, Tiktok-звездой с самыми высоким числом подписчиков в СНГ стала девушка из Казахстана. Большие аудитории и у пользователей из регионов, и даже — у сельских блогеров. Это одна из самых заметных и прозрачных демонстраций развития сетей мобильного интернета.

Все это возможно, благодаря тому что в стране по статистике достаточно высокий уровень доступа к интернету. По данным операторов охват сетей составляет 97,36% населения страны, из них 85,1% приходится на технологию LTE. В начале 2023 года в Казахстане было зафиксировано в общей сложности 25,44 миллиона соединений сотовой мобильной связи, что эквивалентно 130,5% от общей численности населения. Для сравнения, в США этот показатель составляет 113,1%, в Канаде — 98,5%, в Турции — 94,5%, а в среднем по Миру — 105,6%.

При этом стоит отметить, что потребление интернета в Казахстане по типам устройств показывает значительный перекос в сторону именно мобильных девайсов — это 68%. Тогда как в США на долю мобильных устройств приходится 58%, в Канаде — 48%.

Для обеспечения текущих позиций и дальнейшего развития мобильного интернета в РК операторы вкладывают значительные инвестиции. Это касается как строительства и расширения географии покрытия, так и перехода на новое поколение связи 5G.

Так, у Tele2/Altel наблюдается постоянный прирост капитальных затрат — инвестиции в сеть с 2020 г. по июнь 2023 г. составили 206 млрд тенге. Большой рост ожидается и в текущем году — он объясняется развитием сетей 5G (в 10 городах страны начато строительство сетей пятого поколения) и модернизацией сетей 4G.

C начала пандемии коронавируса в 2020 году капитальные затраты Kcell растут в среднем на 30% ежегодно. Об этом рассказал Асхат Узбеков, СЕО Kcell: «Мы осознаем большую социальную ответственность, поскольку связь является стратегической сферой для нашей страны. И мы понимаем, что дальнейшее развитие экономики, рост благосостояния людей, развитие сервисов и услуг, которые облегчают жизнь во всех аспектах, полностью зависит от того, какую инфраструктуру построят операторы — с учетом стремительной динамики развития новых технологий. Я уверен, что текущая работа регулятора и мощная отраслевая экспертиза казахстанских операторов, а также синергия, достигнутая нами, позволят в кратчайшие сроки преодолеть текущие вызовы и достичь мирового технологического лидерства Казахстана».

Правительство РК и операторы связи активно работают над развитием и расширением интернет-инфраструктуры в стране. Проекты по модернизации сетей, увеличению покрытия и повышению качества интернет-соединения проводятся с целью обеспечения доступа к интернету для всех жителей страны, независимо от их географического расположения. Яркий пример этой работы — проект 250+.

Сегодня в рамках проекта более тысячи отдаленных сел уже получили доступ к мобильной связи и интернету. Трафик в селах стабильно растет: в период с марта по июнь 2023 года он увеличился более чем на 20%. При этом трафик обращений к госуслугам и банковским приложениям увеличился на 31%, а к медицинским сервисам — на 28%. Однако наиболее популярными являются банковские сервисы. В 96% случаев сельчане пользуются онлайн-услугами, связанными с банковскими операциями. Это помогает развитию предпринимательства, упрощает клиентский сервис и увеличивает опции для оплаты. Уверенный рост показывает и трафик в TikTok: здесь растет не только потребление контента, но и создание собственного, который становится популярным не только в стране, но и за ее пределами, что позволяет миру открывать Казахстан с разных ракурсов. Общий рост за три месяца с начала года составил 37%, а выгрузка авторского контента в социальную сеть выросла на 34%.

Участники брифинга отметили, что на текущий момент перед отраслью связи стоит немало вызовов. Среди них — развитие сетей 5G, продолжение работы по расширению покрытия и модернизации сетей для улучшения качества сигнала. Операторы уверены, что несмотря на сложности, развитие мобильной связи в стране будет продолжаться.