Потребление интернета в Казахстане выросло в 3 раза с 2018 года

С каждым днем количество потребляемого интернет-трафика растет.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело брифинг для представителей СМИ, в ходе которого обсуждались актуальные темы, касающихся объемов потребления интернета в Казахстане, а также его качества и тарифов. Так, по данным Министерства, с 2018 года по 2022 год объем потребления интернета в нашей стране увеличился почти в три раза. Если в 2018 году казахстанцы использовали 356 петабайт, то в 2022 году эта цифра достигла 1000 петабайт. При этом, с каждым днем количество потребляемого интернет-трафика растет.

Как сообщили в ведомстве, министр цифрового развития Багдат Мусин провел совещание с руководителями операторов сотовой связи, по итогам которого поручил предоставить план-мероприятий по улучшению качества интернета. Поводом послужили многочисленные жалобы пользователей на скорость и качество сети.