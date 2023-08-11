МЦРИАП продолжает работу по дебюрократизации госаппарата

В 2021-2023 году проведен реинжиниринг более 466 бизнес-процессов государственных органов.

10 августа в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК состоялся брифинг на тему «Цифровая трансформация госуправления: архитектурный подход, реинжиниринг и данные». Спикером выступил генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.

В ходе брифинга обсуждались актуальные вопросы дебюрократизации деятельности государственного аппарата, координации цифровой трансформации и реинжиниринга бизнес-процессов в центральных и местных государственных органах, а также процессы принятия решений по вопросам интеграции государственных объектов информатизации.

В 2021–2023 году проведен реинжиниринг более 466 бизнес-процессов государственных органов. Из них по взаимодействию с обществом — 155, с бизнесом — 187, с правительством — 129.

«На сегодняшний день выработанные по итогам реинжиниринга целевые модели бизнес-процессов — на стадии реализации. В целом, эффективность предлагаемых решений составляет не менее 61%», — отметил Рустем Бигари.

Он также рассказал, что в 2023 году в число наиболее востребованных процессов вошли такие, как рождение ребенка, постановка в очередь и зачисление в детские сады, прием в школу и ВУЗ, устройство на работу, выплата пособий, владение автомобилем, очередь на жилье. Все они рассмотрены в концепте жизненной ситуации в рамках концепции «Invisible Government».

«Также в текущем году будут пересмотрены процессы водной отрасли, сферы оплаты медицинских услуг, развития массового спорта и спорта высших достижений, транзитного оформления, формирования тарифной политики, трудоустройства осужденных, обеспечения защиты от бытового насилия и другие приоритетные процессы», — добавил директор Центра поддержки цифрового правительства.

Кроме того, стоит отметить, что в целях исполнения поручения Главы государства, пересмотрены контрольные и надзорные функции государства по 53 сферам предпринимательской деятельности. Изменения в рамках реформы предполагают смещение механизмов контроля и надзора в сторону профилактического контроля с усилением роли разъяснительной работы по соответствию предъявляемым требованиям.

Предлагаемые целевые модели позволят исключить человеческий фактор, который оказывает влияние на прозрачность процедур на всех стадиях осуществления контрольно-надзорных мероприятий, снизить нагрузку как на предпринимателей, так и на инспекторов, требования к бизнесу станут понятными, практически исполнимыми, изложенными в доступной форме без двоякого толкования, удобными и необременительными.