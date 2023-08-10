В Казахстане стартовали продажи HONOR 90

Это доступный смартфон с флагманской камерой 200 Мп.

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о начале продаж на казахстанском рынке нового смартфона HONOR 90. Он обещает стать бестселлером на рынке, предлагая пользователям не только хороший набор технических компонентов, но и непревзойденный опыт удобства использования. Благодаря лучшей в этом сегменте камере и усовершенствованным интеллектуальным настройкам каждый пользователь сможет запечатлеть и сохранить яркие моменты, а также легко поделиться ими с окружающими.

«Мы стремимся к тому, чтобы передовые технологии стали доступны каждому. Инновационные решения в фотосъемке и функциях экрана HONOR 90 разработаны с заботой о пользователях. Мы создали незаменимый инструмент, который по достоинству оценят все, кому важен баланс в соотношении цены и качества», — отметил Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане.

Модуль камеры состоит из основного объектива в 200 Мп, а также датчика глубины 2 Мп и сверхширокоугольного объектива 12 Мп с поддержкой макросъемки и углом обзора 112°. HDR качество фотографии достигается путем объединения 16 пикселей в 1, поэтому даже в условиях недостаточного освещения снимки получаются яркими и четкими. Фронтальная камера 50 Мп делает потрясающие селфи с высокой детализацией. За финальную обработку отвечают алгоритмы искусственного интеллекта, которые подавляют шумы и работают над снимком, доводя до идеальных параметров.

HONOR 90 выглядит достойно и элегантно. Лаконичный дизайн и роскошные цвета ставят его в один ряд с флагманами. Благодаря закругленному со всех сторон корпусу смартфон удобно лежит в руке и обеспечивает первоклассную эргономику. Экран уникален тем, что обладает функцией защиты зрения.

Сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания подтверждает, что ШИМ-частота экрана HONOR 90 достигает уровня, эквивалентного отсутствию мерцания. Это делает смартфон идеальным устройством для современного человека, который не представляет свою жизнь без мобильных развлечений и проводит много часов за просмотром контента. Теперь с HONOR 90 это будет гораздо безопаснее для глаз!

Экран поддерживает самую высокую в отрасли ШИМ-частоту — 3840 Гц, минимизируя нагрузку на зрение при низкой яркости. Также HONOR 90 оснащен функцией динамической регулировки яркости, способной имитировать естественное освещение, для снижения усталости глаз. А технология HONOR Циркадный ночной экран фильтрует синий свет и способствует естественному выделению мелатонина для улучшения качества сна пользователей.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает 19,5 часов автономной работы в режиме непрерывного воспроизведения видео. В комплекте с устройством идет блок зарядного устройства HONOR SuperCharge 66 Вт.

Вместе с HONOR 90 на казахстанском рынке представлен HONOR 90 Lite. Он снабжен 100 Мп модулем основной камеры с диафрагмой f/1.9, широкоугольным 5 Мп объективом с датчиком глубины и макрокамерой 2 Мп. Фронтальная камера — 16-Мп.

HONOR 90 Lite оснащен процессором MediaTek Dimensity 6020 5G и аккумулятором емкостью 4500 мАч. В нем применяется технология расширения оперативной памяти HONOR RAM Turbo (8 Гб+5 бБ), которая использует часть постоянной памяти как оперативную, позволяя увеличить доступный объем ОЗУ с 8 Гб до 13 Гб.

В HONOR 90 и HONOR 90 Lite установлена последняя версия операционной системы HONOR MagicOS 7.1 на базе Android 13. Все обладатели HONOR 90 получат доступ к премиальным сервисным услугам. Это бесплатная замена экрана в случае повреждения в течение трех месяцев со дня покупки, дополнительные три месяца сервиса сверх основного гарантийного срока и бесплатная доставка смартфона в сервисный центр и обратно после ремонта.

HONOR 90 доступен в трех цветах — полночный черный, изумрудно-зеленый и арктический лед. Смартфон доступен по цене 279 990 тенге для версии 8 Гб + 256 Гб и 299 990 тенге для версии 12 Гб + 512 Гб. В период с 10 августа по 10 сентября каждый покупатель получит подарок — беспроводные наушники HONOR CHOICE X3 Earbuds.

Палитра HONOR 90 Lite включает небесно-голубой, полночный черный и титановый серебристый. Смартфон доступен по цене 169 990 тенге за версию 8 Гб + 256 Гб. В период до 10 сентября каждый покупатель HONOR 90 Lite получит в подарок беспроводные наушники HONOR CHOICE X5 Earbuds.