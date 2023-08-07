Более 300 команд из шести стран приедут на RoboLand 2023

По итогам отборочных соревнований определились финалисты VIII Международного фестиваля робототехники, программирования и инновационных технологий.

В RoboLand 2023 будет состязаться порядка 900 человек. Участие примут 328 команд из шести стран — Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Грузии. На фестивале будут представлены участники из 17 областей Казахстана, а также из столицы, Алматы и Шымкента. Ожидается также 34 зарубежные команды.

В этом году помимо детей и подростков в соревнованиях участвуют педагоги. Учителя покажут свое мастерство в категории Roboland Kazakhstan. В программе мероприятия также запланирована творческая категория, где участники представляют самые разные проекты. Тема этого года — «Роботы, помогающие учиться в школе». Конкурс состоится в трех возрастных группах — 6-9, 10-14, 15-18 лет. В целом соревнования пройдут по 17 категориям.

VIII Международный фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий «RoboLand 2023» пройдет в Караганде 3–4 ноября в спортивном комплексе «Жастар».

Организатором фестиваля RoboLand является Управление образования Карагандинской области при поддержке Ассоциации Kazdidac, спонсоров и партнеров. Его главные цели — продвижение детского научно-технического творчества, популяризация инновационной деятельности, обмен передовым опытом в сфере образовательной робототехники, выявление сильнейших робототехнических команд.