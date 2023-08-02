В Казахстане находится в обращении 70 млн платежных карт

В Нацбанке озвучили свежую статистику по платежным карточкам и электронным банковским услугам.

По состоянию на 1 июля 2023 года эмиссию платежных карточек осуществляли 18 банков и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

В РК находится в обращении 70 млн платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные — их доля составляет 80%. Доля кредитных карт — 17,3%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,7%.

В июне 2023 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 13,9 трлн тенге, количество — 992,7 млн транзакций. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество безналичных транзакций выросло на 30,4% и достигло 972,1 млн операций, объем вырос на 34,8%, достигнув 11,9 трлн тенге. Держателями платежных карт проведено 20,6 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 трлн тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с июнем 2022 года (на 11,0%) и увеличение объема операций (на 1,8%).

Основная доля безналичных операций совершена посредством интернета/мобильного банкинга (82,2% от общего количестве операций и 90,2% от общего объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (17,8% и 9,6% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных в основном совершались посредством банкоматов (98,5% и 90,5% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).