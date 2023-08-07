На eGov доступны новые услуги по возврату ошибочно зачисленных сумм

Они оказываются для юридических и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.

Для возврата ошибочно зачисленных средств работодателю необходимо подать заявку на портале eGov. Заявление на возврат направляет сам работодатель на тех сотрудников, на кого ошибочно были зачислены деньги. На одну заявку по возврату ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов можно подать только до 10 сотрудников. Если сумма ушла большему количеству людей, необходимо заполнить еще одну заявку.

По возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений процесс подачи заявки аналогичный, однако в этом случае услуге заявитель может за раз подавать заявку на 20 сотрудников.

«Часто случаются ошибочные переводы либо зачисления суммы ОПВ и СО. В основном это бывает из-за человеческого фактора. Иногда сумма уходит не тому человеку либо в другом размере и т. д. Ранее эти услуги предоставлялись в бумажном виде через Центральный филиал госкорпорации „Правительство для граждан“, но такой возможности для казахстанцев в регионах не было, тогда приходилось направлять документы через курьерские службы и ждать ответа до месяца. Учитывая эти факторы, мы с Минтруда перевели услугу в онлайн формат и намного облегчили процедуру возврата денег», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Новые услуги доступны в разделе «Гражданам» — «Социальное обеспечение» — «Пенсионное обеспечение». Для подачи заявления пользователю необходимо:

— авторизоваться;

— указать БИК и ИИК банка работодателя;

— указать «Реквизиты платежного поручения»;

— проверить указанные данные;

— выбрать сотрудников, по которым необходимо осуществить возврат;

— указать возвращаемую сумму и причину возврата;

— указать реквизиты для возврата денежных средств;

— отправить запрос на согласование выбранным сотрудникам.

Сотрудникам, кому ошибочно зачислили сумму, необходимо согласовать и подписать заявку в личном кабинете портала eGov. После заявителю необходимо на статусной странице подписать заявку и ожидать результата обработки заявления. Условия для подачи заявки на возврат излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений такие же, только в этой услуге не требуется согласие сотрудника и необходимо приложить документы в зависимости от причины возврата. Результат услуг будет доступен в виде уведомления на статусной странице и в личном кабинете портала eGov.

Возврат средств будет осуществляться согласно правилам и срокам, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов и правилам и случаям осуществления возврата излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений.