Документ техосмотра будет оцифрован в этом году

«Диагностическая карта технического осмотра» будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «Национальные информационные технологии» проводит работу по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат. «Диагностическая карта технического осмотра» будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

ІТ-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября в Egov Mobile. По плану проекта, цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

Цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается.