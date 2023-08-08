В Казахстане стартовали долгожданные продажи HUAWEI Matebook 16s и HUAWEI MateBook D 16

Новинки семейства Huawei Smart Office предназначены для профессионалов и творческих людей, которым нужен большой экран и надежная система с обширной памятью.

8 августа Huawei объявила о старте продаж в РК инновационных и передовых ноутбуков HUAWEI Matebook 16s и HUAWEI MateBook D 16, представленных пользователям в космически-сером цвете. Теперь в мультизадачном режиме легко обрабатывать сразу несколько веб-страниц, таблиц и презентаций как на фрилансе и в путешествиях, так и в любом деловом городском офисном пространстве.

Новинки HUAWEI Matebook 16s и HUAWEI MateBook D 16 уже доступны во всех магазинах у официального дистрибьютора — «Мечта» по Казахстану. В период с 8 августа по 30 сентября 2023 года приобрести ноутбуки можно по акционной стоимости: HUAWEI MateBook 16s — 649 990 тенге (вместо 699 990 тенге) и HUAWEI MateBook D 16 — 549 990 тенге (вместо 599 990 тенге.)

Лаконичный дизайн и приятная на ощупь гладкая поверхность — от новых ноутбуков тяжело оторвать взгляд, поскольку их дизайн создан с использованием самых современных технологий обработки материала. Большой дисплей с диагональю 16 дюймов, соотношением сторон 16:10 и полезной площадью 90% обеспечивает более широкий обзор и пространство для работы на дисплее FullView. Благодаря совершенно новому процессору Intel Core i7-13700H 13-го поколения значительно повышаются пользовательские возможности работы с компьютером, в сравнении с предшествующими моделями.

Вниманием обладателей новинок завладеют яркие краски и высокая детализация элементов. Широкий цветовой охват 100% sRGB передает естественные цвета изображений и веб-страниц. Аппаратное оснащение и отличный доступ к функционалу помогут ощутить преимущества быстрого запуска приложений и навигации между окнами благодаря сенсорному дисплею.

Собственная разработка компании, антенна HUAWEI Metaline, обеспечивает бесперебойную и безопасную передачу сигнала, позволяя загружать файлы и наслаждаться сетевыми играми, даже если ноутбук находится на расстоянии до 270 метров от роутера. Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев позволяет включить устройство и войти в систему всего одним нажатием, обеспечивая прямой доступ к рабочему столу за считанные секунды. Новинки оснащены изобилием портов для удовлетворения всех потребностей при работе на ноутбуках как в офисе, так и дома.

«Новинки семейства Huawei Smart Office предназначены для профессионалов и творческих людей, которым нужен большой экран и надежная система с обширной памятью, на которую можно положиться в решении нетривиальных рабочих задач», — рассказывают представители подразделения HUAWEI Device. HUAWEI Matebook 16s и HUAWEI MateBook D 16 несут в себе фирменные элементы в области эстетики, инноваций и интеллектуальных функций, предлагая множество улучшений в работе на ноутбуках.

Ноутбуки унаследовали 16-дюймовый сенсорный экран 2,5K от предыдущего поколения. Разработчики повысили яркость и четкость экрана, подняв его с 300 нит до 400 нит. Благодаря точной калибровке 3D LUT и сертификации точности цветопередачи TÜV Rheinland Huawei Smart Office обеспечивает фильтрацию синего света. Новинки оснащены дисплеем профессионального уровня для редактирования фото и видео, при этом глаза пользователей ноутбуков гарантированно защищены от переутомления. Сертификация Dual Eye Comfort позволяет использовать экран дольше. В новинках для профессионального кинопроизводства представлена 13D Калибровка 13D LUT — 100% sRGB цветовая гамма (1,07 млрд цветов), более продвинутое по сравнению с конкурентами решение ICC на программном уровне.

Потрясающий эффект объемного иммерсивного звучания и конфиденциальности, четкость картинки во время онлайн-встреч достигается с помощью решения Smart Conference на базе искусственного интеллекта и алгоритмами повышения качества звука.

Зарядное устройство нового поколения обеспечивает длительное время работы для выполнения офисных задач, а функция «Суперустройство» отвечает за интеллектуальное взаимодействие гаджетов, позволяя им работать как одно целое. Экран ноутбука можно отобразить на мониторе или смарт-экране HUAWEI без использования кабеля.