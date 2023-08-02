Масштабное мероприятие для телеком-индустрии в Алматы: как не проиграть в технологической гонке?

23 и 24 августа в Алматы состоится масштабная международная телеком-конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023, которая соберет более 1000 участников и спикеров со всего континента.

Основной темой конференции станет вопрос развития бизнеса в эпоху AI и 5G. В течение двух дней на конференции пройдет семь тематических потоков, которые затронут кейсы применения современных технологий связи, революционное развитие информационных технологий, активное развитие Fintech и AI, а также инвестиции в новые технологии.

Спикерами конференции выступят эксперты международных IT-компаний: Microsoft, Binance, Yandex, Freedom Finance, VK Tech, NITEC, QazCloud и другие эксперты IT- и Telecom-отраслей. Не упустите возможность встретиться и обсудить с экспертами новейшие тенденции и инновации, а также возможности, которые предоставляет мир быстро развивающихся искусственного интеллекта и 5G.

На мероприятии вы сможете увидеть лучшие кейсы и практики лидеров отраслей со всего мира. В рамках конференции будут представлены стартапы из области IT, Fintech и Telecom сфер.

Соорганизатор мероприятия — цифровой оператор и казахстанская IT-компания Kcell. Программный партнер конференции — холдинг MOST. Генеральный медиа — партнер Bluescreen.

Конференция Kcell Eurasian Mobile Summit 2023 пройдет на территории живописного отеля Swissôtel Wellness Alatau Almaty. Количество мест на конференцию ограничено, зарегистрироваться можно по ссылке.