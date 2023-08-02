В полиции оцифровали процессы и освободили сотрудников от рутины

Трансформация полиции началась с дебюрократизации.

Полицейские высвобождаются от рутины, чтобы выполнять свои первостепенные задачи. Об этом рассказал замначальника департамента кадровой политики МВД Казахстана Шынгыс Алекешев, передает Sputnik.

«Анализ показал, что участковый инспектор большую часть своего рабочего времени затрачивал на излишнее бумаготворчество. Следовательно, на профилактику физически не оставалось времени. В этой связи было решено оцифровать 10 журналов, 6 учетов, две статотчетности и 5 рапортов», — пояснил Шынгыс Алекешев.

По его словам, раньше на пересменку патрульных полицейских уходил целый час. Патрульный сам заботился о том, где и когда заправлять машину, ремонтировать ее, ожидать очереди на мойках. В это время город фактически оставался без патрулирования.

«Поэтому приступили к масштабной модернизации автохозяйств. Внедрили электронно-карточный учет расходования топлива. Создаем условия для обслуживания служебных автомашин — современные автомойки, СТО, шиномонтаж, помещения для ожидания», — добавил он.

Также, как отметил замначальника департамента кадровой политики МВД, по принципу «Полиция в шаговой доступности» выработана трехзвенная модель оказания полицейских услуг гражданам:

— в общественных местах — это модульные посты, а также системы экстренного вызова полиции — Кнопки SOS (функционирует 112 современных постов и 212 кнопок);

— в микрорайонах — участковые пункты (2 777);

— при отделах полиции — сервисные центры.

Также автоматизировали процессы присвоения очередных званий. Теперь приказы формируются в информсистеме без участия самих полицейских, о присвоенных званиях они узнают постфактум.