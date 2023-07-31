MULTIFACTOR в Казахстане: инновационные облачные решения для многофакторной аутентификации

ТОО «Multifactor Kazakhstan» открыло офис в Казахстане в 2022 году и является филиалом российской компании ООО «МУЛЬТИФАКТОР» — лидера на рынках России и СНГ в сегменте облачных решений для многофакторной аутентификации.

Компания «МУЛЬТИФАКТОР» масштабирует свой опыт по защите от несанкционированного доступа к корпоративным ИТ-ресурсам заказчиков. Новым городом присутствия компании, кроме Москвы, стал Алматы. За развитие бизнеса в новом регионе отвечает Асылхан Амрекулов.

ТОО «Multifactor Kazakhstan» успешно представило на рынке Казахстана решение для многофакторной аутентификации и контроля доступа — MULTIFACTOR, предназначенное для Linux и Windows серверов, систем виртуализации и облаков, MS Exchange, VPN, VDI, корпоративных приложений и сайтов. Система легко встраивается в любой процесс и проверяет подлинность пользователей, используя современные и безопасные способы аутентификации. Это уменьшает вероятность несанкционированного доступа к защищаемым ресурсами и предохраняет учетные записи пользователей от кражи паролей или других методов атаки.

«MULTIFACTOR предлагает качественно новый уровень пользовательского опыта при работе с системами безопасности. Пользователи самостоятельно могут настроить удобный для себя способ дополнительной аутентификации при работе с закрытыми информационными системами. Это не вызывает у них отторжения или раздражения и дополнительно снижает нагрузку на технических специалистов», — отмечает Асылхан Амрекулов.

В Казахстане работают представители «МУЛЬТИФАКТОР», помогающие решать технические и коммерческие вопросы. Техническая инфраструктура компании расположена в Алматы.

MULTIFACTOR — это SaaS решение для любой отрасли и масштаба бизнеса с возможностью добавить необходимую бизнес-логику. Компания занимается разработкой и помощью во внедрении решения для многофакторной аутентификации и контроля доступа в ИТ-периметр заказчика. Техническая поддержка доступна в режиме 24/7, а проактивное реагирование на инциденты обеспечивает доступность сервиса более 99,98%.

Сегодня «МУЛЬТИФАКТОР» доверяют более 500 компаний из различных отраслей бизнеса: финансы, телеком, промышленность и ТЭК, IT, ритейл, медицина. Среди заказчиков «МУЛЬТИФАКТОР» — страховая компания «Казахмыс», Ernst & Young, киностудия «Казахфильм», FESCO, Major Cargo Service, CloudPayments, АльфаСтрахование и др.

На сайте multifactor.kz вы можете подробно ознакомиться с продуктом, оформить заявку на пилотирование и задать вопросы, а также получить бесплатный доступ к MULTIFACTOR до трех пользователей.