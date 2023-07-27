Казахстан запустил электронную очередь на границах с ЕАЭС

Услугой по бронированию электронной очереди воспользовалось более 27 тысяч перевозчиков, через границу проследовали около 89 тысяч автомобилей.

Цифровой сервис позволил не только ускорить оформление грузов, но и сделать более прозрачным транспортный трафик. Об этом заявил директор департамента контроля комитета госдоходов министерства финансов Елдос Саудабаев. По его словам, обычно скопления большегрузов на границе случаются из-за отсутствия информации у перевозчиков о ситуации на границе, в том числе о загруженности пунктов пропуска, передает Sputnik.

«Такая ситуация происходит во многих странах мира, и для исключения подобных фактов отдельные страны вводят электронную очередь на своих границах. Система способствует упорядочиванию и обеспечению прозрачности перемещения товаров и транспорта. Система электронной очереди является основным инструментом регулирования ситуации со скоплением транспорта на границе», — отметил Елдос Саудабаев.

Положительный опыт имеется у передовых стран, где систему бронирования очереди ввели уже давно, продолжил он. На десяти автомобильных пунктах пропуска на государственной границе внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность перевозочного процесса. Исключены манипуляции с очередью и коррупционные риски. Также исключены ожидания в «живой очереди».

Внедрение таких методов цифровизации оказало положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, а также в целом создает комфортную бизнес-среду, заключил представитель комитета госдоходов.