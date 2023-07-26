Казахтелеком продаст активы одного из сотовых операторов до конца года

Национальному оператору связи принадлежат 100% акций Tele2/Altel и 51% – Кселл.

Один из сотовых операторов в составе Казахтелекома должен быть продан до конца года. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. Сейчас два интересующихся игрока проводят процедуру due diligence, передает Sputnik.

«Пока Самрук-Казына проводит работу по due diligence — проверка интересующимся игроком на соответствие цены и покупаемого актива. Мы поставили дедлайн, как от правительства, до конца года вывести одного из операторов из-под Казахтелекома», — пояснил Мусин после заседания кабмина.