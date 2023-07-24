Премия за лучший YouTube-канал и подкаст появится в Казахстане

Об этом сообщил Дархан Кыдырали.

Присуждение премии в таких номинациях, как «Лучший YouTube-канал» и «Лучший подкаст», анонсировал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали. О новшествах министр рассказал на I Международном форуме медиа и туризма, передает Liter.kz.

Он отметил, что ведется работа по развитию креативной индустрии в Казахстане: «В сентябре мы планируем совместить Astana Media Week, New Media Forum и телевизионную премию Urker. В этом году на национальной премии Urker мы добавим две новые номинации — „Лучший YouTube-канал“ и „Лучший подкаст“. Мы считаем, что это придаст импульс развитию отрасли и сблизит тюркский мир».

Astana Media Week, New Media форум, а также Национальная премия в области печатной, радио-, интернет-журналистики Urker 2023 состоятся этой осенью в Астане.