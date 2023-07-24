В казахстанской школе впервые ввели биометрическую систему доступа и оплаты

Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать покупки в столовой.

В актюбинской IT-школе-лицее № 72 им. Абиша Кекилбая в пилотном режиме ввели биометрический доступ для детей и педагогов. Система Alaqan Mektep в качестве идентификатора распознает рисунок вен ладони, который по сравнению с отпечатком пальцев сложнее и имеет больше уникальных особенностей. Благодаря этому удается обеспечить не только безопасность в школах, но и оцифровать учебный процесс, передает Кazpravda.kz.

Посредством системы школьники могут получать и сдавать книги в библиотеке, оплачивать покупки в столовой. Родители через мобильное приложение узнают о времени прибытия и ухода ребенка из школы, его меню и расходов в столовой.

Автоматизация работы библиотеки при помощи Alaqan Mektep позволит вывести на новый уровень библиотечную деятельность, создать единый книжный фонд всех школ региона с оцифровкой процессов движения книг между школами.

Опыт школы руководство области поручило внедрить и в других учебных заведениях.

«Формирование благоприятной и безопасной среды в объектах образования — в числе приоритетных задач. Проект показал свою эффективность, нам необходимо рассмотреть вопрос его масштабирования», — отметил аким области Ералы Тугжанов.