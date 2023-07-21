Цифровая карта семьи упрощает получение госуслуг

В ней аккумулирована информация о более 19,7 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

Благодаря внедрению Цифровой карты семьи множество казахстанцев в беззаявительном порядке получили положенные им государственные услуги в социально-трудовой сфере. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК. Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов.

В случае наступления какой-либо жизненной ситуации, при которой гражданину положена мера поддержки, он получает SMS на номер, указанный в базе мобильных граждан, и может сразу ответить на него, существенно сократив время получения услуги. Нет необходимости обращаться в ЦОН или другое учреждение для оформления заявки.

С начала года было направлено более 453 тыс. подобных сообщений, на которые ответило свыше 180 тыс. человек — они получили свои выплаты или пособия без каких-либо заявлений. Помимо SMS, которые дают возможность проактивно получить ту или иную государственную услугу, в ЦКС реализован механизм автоматических уведомлений: о возможности получения пенсионных выплат за 2 месяца до достижения пенсионного возраста; о сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас»; информирование безработных о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

В целях исключения риска мошенничества подчеркивается, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.