Tech Garden завершил первый промышленный Road Show в Германии по Индустрии 4.0

В проекте приняли участие казахстанские компании.

Road Show проходило совместно с Strategic Minds Company и Центром AQ-i при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Мероприятие вызвало особый интерес у топ-менеджеров казахстанских промышленных и ИТ-компаний, внедряющих передовые технологии Индустрии 4.0. В течение семи дней участники Road Show посетили крупные немецкие заводы и предприятия, действующие в горнодобывающей, нефтегазовой, металлургической отраслях промышленности, а также в машиностроении и энергетике. В ходе визитов казахстанская делегация ознакомилась с передовыми практиками внедрения элементов Индустрии 4.0 на ведущих предприятиях Германии.

Активное сотрудничество и поддержка со стороны Strategic Minds Company и Центра AQ-i предоставили уникальную возможность для казахстанских компаний ознакомиться с лучшими практиками немецких предприятий, обменяться опытом и идеями, а также найти вдохновение и мотивацию для цифровой трансформации своих предприятий в Казахстане. Strategic Minds Company активно поддерживает немецкие компании в их стремлении по выходу на новые рынки и содействует установлению партнерских связей между предприятиями Германии и другими странами. Центр AQ-i, в свою очередь, организовывает, координирует и сопровождает делегационные поездки предпринимателей и политиков из Казахстана в Германию, способствуя установлению партнерских отношений между казахстанскими и немецкими компаниями.

«Мы готовы продолжать поддерживать казахстанские компании в их стремлении к инновациям и развитию и благодаря таким мероприятиям, как Road Show, содействовать укреплению деловых связей между Германией и Казахстаном», — отметил Адиль Жумабаев, первый заместитель генерального директора Tech Garden.

В рамках Road казахстанскими компаниями были достигнуты договоренности о подписании меморандумов с немецкими компаниями в области аддитивных технологий, Smart View, а также цифровизации и внедрения технологий Индустрии 4.0. Ключевые соглашения были достигнуты между Tech Garden и компаниями-лидерами в области аддитивных технологий. Подписание меморандумов по аддитивным технологиям открывает новые перспективы для развития промышленных инноваций и привлечения современных решений в Казахстан.