В новой UX-лаборатории Astana Hub провели первое нейрофизиологическое исследование

Это инновационное пространство, предназначенное для сотрудничества с компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами в Центральной Азии и за ее пределами.

В Astana Hub состоялась ежегодная конференция DesignScience2023, на которой было объявлено об открытии первой в Центральной Азии UX-лаборатории с возможностями нейрофизиологических исследований. Лаборатория стала главным событием конференции, привлекая внимание участников из разных областей и представителей индустрии дизайна.

UX-лаборатория в Astana Hub является инновационным пространством, предназначенным для сотрудничества с компаниями, научно-исследовательскими институтами и университетами в Центральной Азии и за ее пределами.

«UX-лаборатория предоставляет возможность проведения глубоких исследований в области пользовательского опыта, используя методы нейрофизиологического анализа. Оборудование, доступное в лаборатории, позволяет изучать реакцию пользователей на звуки, слова, изображения, видео, тексты, вкусы и выполнение определенных действий. Наша цель — вдохновить участников на создание продуктов, которые не только удобны в использовании, но и становятся важными инструментами для достижения целей стартапов, которые стремятся сделать мир лучше», — подчеркнул Танат Ускембаев, директор офиса корпоративных инноваций Astana Hub.

Использование нейрофизиологических исследований в разработке ИТ-продуктов имеет широкий спектр практических применений. Оно позволяет разработчикам оптимизировать пользовательские интерфейсы, улучшая их удобство. Кроме того, такие исследования помогают оценить эффективность рекламных кампаний и маркетинговых стратегий путем измерения реакции потенциальных покупателей на различные раздражители.

Генеральный директор компании Usabilitylab.kz, Балтабек Бекенов, отметил: «Рынок становится все более насыщенным товарами, ритм жизни ускоряется, клиенты становятся все более требовательными, а конкуренты — более технологичными. Теперь уже недостаточно просто хорошо работать. Нашему рынку нужны прорывы».

Открытие UX-лаборатории является одним из таких прорывов, предоставляя возможность проведения инновационных исследований и создания продуктов, отражающих потребности и ценности пользователей.