Замглавы управления цифровизации Туркестанской области подозревается во взятке

Чиновника подозревают в получении взятки в 10 млн тенге.

Замруководителя управления цифровизации подозревается в получении взятки в Туркестанской области. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе. Проводится досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов, передает Sputnik.

Чиновника подозревают в получении взятки в 10 млн тенге (около 22,3 тыс. долларов) за заключение договора о госзакупках на оказание услуг по информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге. С санкции следственного суда подозреваемого взяли под стражу, продолжается досудебное расследование.