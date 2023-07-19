«Умную» сумку с дистанционным управлением изобрели в Туркестане

Идея создания возникла у школьника год назад, когда он попал в автомобильную аварию и перенес серьезную операцию.

Школьник из Туркестана создал «умную» сумку. Ученик школы «Төрткүл» Айтуар Советбек впервые протестировал свое изобретение по пути в школу и продемонстрировал его на уроке. Сумка успешно передвигается по неровным дорогам, передает Kazpravda.kz.

Идея создания возникла у юного туркестанца год назад, когда он попал в автомобильную аварию и перенес серьезную операцию. Врачи запретили школьнику поднимать тяжести, в том числе книги и тетради. Не желая пропускать занятия, Айтуар нашел выход из ситуации.

«Трудно заниматься дома, чувствуешь себя не в своей тарелке. Ходить в школу здоровье не позволяет, нужен кто-то, кто будет носить мои школьные принадлежности. Семья не может быть со мной все время, у всех есть работа. Так и пришла мысль о сумке с дистанционным управлением для переноски книг. Сначала попытался сделать ее из бумаги и картона. Проверил эффективность пластиковой коробки, используя несколько других материалов. Моя первая сумка — из пластика, в нее кладу свои книги и тетради, а подниматься по лестнице мне помогают одноклассники», — говорит Айтуар.

Мать Айтуара поддерживает начинания сына и занимается дизайном сумок. Она помогала при работе над внешним видом первой сумки. Сейчас туркестанский школьник работает над совершенствованием устройства: в планах создать механизм для передвижения сумки по лестнице и выпустить продукт в продажу.