Телевидение и радио сегодня не работают

Работы продлятся до пяти вечера.

Казахстанцев предупредили о планово-профилактических работах с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Liter.kz.

Телевидение и радио не будут работать 19 июля с 03:00 до 17:00.

«АО „Казтелерадио“ для бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей», — говорится в сообщении.