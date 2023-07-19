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Телевидение и радио сегодня не работают

Работы продлятся до пяти вечера.

19 июля 2023 10:03, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

Казахстанцев предупредили о планово-профилактических работах с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Liter.kz.

Телевидение и радио не будут работать 19 июля с 03:00 до 17:00.

«АО „Казтелерадио“ для бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей», — говорится в сообщении.

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