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Канал о дорожной ситуации по Алматы появился в Telegram

Пользователи смогут узнать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах.

18 июля 2023 15:02, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Софт, Общество

В Telegram появился новый канал Almaty Joly, содержащий информацию о дорожной ситуации в городе, включая ремонт магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от Управления городской мобильности, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ также доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, добавили в городской администрации.

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