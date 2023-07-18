Канал о дорожной ситуации по Алматы появился в Telegram

Пользователи смогут узнать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах.

В Telegram появился новый канал Almaty Joly, содержащий информацию о дорожной ситуации в городе, включая ремонт магистралей и улиц районного значения. Сообщения в канале появляются по мере получения актуальных данных от Управления городской мобильности, передает Kazpravda.kz.

Кроме того, акимат Алматы достиг договоренности с сервисом 2ГИС об информировании горожан о проводимых дорожных работах. С помощью приложения пользователи могут узнавать обо всех перекрытых улицах и дорожных работах на карте города.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ также доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, добавили в городской администрации.