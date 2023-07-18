Dynatrace в 13 раз подряд стал лидером квадранта Gartner в области технологий APM и наблюдаемости

Вот уже год, как Dynatrace зашел на IT-рынок Казахстана.

За это время платформа APM и наблюдаемости успешно показала себя в секторе с самой высокой технологической конкуренций — в банковском. Dynatrace активно используют банк RBK и BCC BANK. Сейчас платформа интегрируется в банк Jusan, который начал усиливать свою IT-составляющую. Помимо финансового сектора платформой заинтересовались в группе компаний «Телеком», «ТЭК», в среде IT-разработчиков, а также в государственном секторе.

В чем секрет?

Такой интерес крупных энетерпрайзов вполне объясним. Все, кто интересуется положением дел на рынке IT, следят за ежегодными отчетами американской исследовательской компании Gartner, которые она публикует в формате так называемого «магического квадранта». И здесь компания Dynatrace уже 13 лет удерживает лидерские позиции.

В чем «магия» Gartner Magic Quadrant?

Агентство Gartner — ключевой исследователь рынка информационных технологий, ее квадрант анализирует не просто техническую сторону продуктов, но и качества разработчика в целом, полноты понимания ими рынка, инновационность, перспективность, а также влияние на развитие бизнеса в целом.

Квадрант Gartner представляет собой квадрат, поделенный на четыре сектора: Нишевые игроки (Niche Players), Инноваторы (Visionaries), Претенденты на лидерство (Challengers) и Лидеры (Leaders). У этого графика есть две оси. Ось Y называется Ability to Execute (Способность к реализации) — положение в ней отражает бизнес-успехи производителя. Ось X называется Completeness of Vision (полнота видения) и на положение в ней влияет продвинутость в технологическом плане. Чем дальше компания от положения 0, тем, соответственно, оценка исследователей выше. Итак, в этом году, как вы можете видеть на графике, Dynatrace лидирует с большим отрывом от своих конкурентов.

Особенности исследования Gartner в 2023 году

В 2022 году Gartner включил в свою аналитику термин «наблюдаемость». Прошел год, и интерес к наблюдаемости только усилился. Как отмечается в исследовании Gartner, основное отличие наблюдаемости от APM-мониторинга в том, что решения, ориентированные на наблюдаемость, способствуют рабочему процессу, который больше схож с бизнес-аналитикой, чем с IT-деятельностью.

Еще одним важным критерием в оценке Gartner была возможность использования APM-решения в области безопасности системы. Эта тенденция началась в прошлом году и не потеряла своей актуальности и в этом.

Что позволило занять лидирующие позиции?

Повторимся, в этом году Dynatrace лидирует с большим отрывом от конкурентов. Что же позволило компании не просто укрепить свои позиции, но и вырваться вперед? Обратим внимание на список сильных сторон, отмеченных в исследовании Gartner:

— Мониторинг инфраструктуры и приложения. Решение Dynatrace позволяет использовать расширенный контекст и таким образом повышать производительность и продолжительность безотказной работы. Кроме того, решение позволяет быстро выявлять и устранять проблемы, а также оптимизировать ресурсы системы.

— Автоматизация. После установки агент OneAgent автоматически создает систему вертикальной и горизонтальной топологии на основе анализа вашей цифровой экосистемы. Данные собираются в режиме реального времени из всех возможных источников, а нейросеть контекстуализирует сотни служб, тысячи процессов и миллионы зависимостей, составляющих среду приложения. Это позволяет нейросети Dynatrace точно отвечать сотрудникам компании о состоянии топологии, транзакциях, качестве кода, инцидентах и опыте конечных пользователей.

— Безопасность. Благодаря технологии Application Security от Dynatrance на основе нейросети удалось добиться стопроцентной точности определения угрозы. Нейросеть отслеживает каждого пользователя, каждую операцию и в случае отклонения в поведении вычисляет нарушителей и моментально уведомляет администраторов службы IT-безопасности.

— Улучшенная аналитика. За качеством обслуживания клиентов стало следить еще проще. Теперь IT-службы могут выявлять тенденции и прогнозировать проблемы с производительностью на основе анализа топологии Dynatrace Smartscape, нейросеть которой дополнена исследовательской аналитикой.

— Бизнес-аналитика. Теперь организации могут понять, как влияют IT-решения на сам бизнес в режиме реального времени. Бизнес-контекст теперь сочетается с полной аналитикой приложений, благодаря чему можно улучшать оптимизацию конверсии и понять, когда программное обеспечение соответствует поставленным бизнес-целям.

— Высокая доступность. Платформа Dynatrace разработана для обеспечения высокой доступности (HA — high availability). Она автоматически масштабирует и балансирует нагрузку для защиты от неожиданных всплесков трафика.

Ознакомиться с исследованием Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring and Observability 2023 вы можете тут.