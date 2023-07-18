Казахстанцы могут сообщать о случаях мошенничества в интернете

Запущен портал «Alayaq.net».

В Казахстане при поддержке Министерства информации и общественного развития РК набирает обороты республиканское молодежное движение «Alayaq.net». Оно направлено на повышение финансовой грамотности молодежи, профилактику случаев интернет-мошенничества, консолидацию молодежи и государственных органов, банковского сектора в борьбе с интернет-мошенничеством. В рамках проекта, реализуемого до конца 2024 года, РОО «Медицинская молодежь» организовал работу интернет-портала «Alayaq.net» по профилактике мошеннических схем и повышению финансовой грамотности молодежи.

«Вниманию посетителей интернет-портала мы представили полезную информацию о том, как обезопасить себя от мошенников, инфоцыган, видеоролики, на которых разоблачаем различные мошеннические схемы. Здесь можно ознакомиться и со списками добросовестных блогеров, а также проверить того или иного инфлюенсера на наличие в черном списке. Но самое главное, с помощью нашего портала граждане могут сообщать о фактах мошенничества в интернете, присоединиться к республиканскому молодежному движению „Alayaq.net“ и внести свой вклад в борьбу с мошенничеством», — говорит руководитель проекта Абылайхан Әбдіраш.

По его словам, по всем поступившим заявкам бесплатно будет оказана консультационная помощь.

Отмечается, что информация о случаях мошенничества принимается также посредством страниц Alayaq.net в социальных сетях. На сегодняшний день организаторы проекта приняли и обработали свыше тысячи заявок.