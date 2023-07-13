В Казахстане стартовали продажи смартфонов серии HUAWEI nova 11

Смартфоны серии HUAWEI nova 11 оснащены двойной фронтальной камерой разрешением 60 Мп.

7 июля компания Huawei объявила о старте продаж новой серии смартфонов HUAWEI nova 11 в Казахстане! Новая линейка смартфонов — это воплощение инноваций и передовых технологий, которые стали доступны потребителям.

«Мы довольны тем, что наша новая серия HUAWEI nova 11 поступила в продажу в Казахстане, а также уверены в качестве и уникальности нашей продукции. Присоединяйтесь к нам и откройте новые возможности смартфонов серии HUAWEI nova 11», — заявили представители подразделения HUAWEI Device.

Один из наиболее важных параметров при выборе смартфона на сегодняшний день — качество его камеры. Смартфоны серии HUAWEI nova 11 оснащены двойной фронтальной камерой разрешением 60 Мп. Благодаря этой камере пользователи получают невероятно четкие и детализированные селфи, а также возможность улучшить свои видеозвонки.

Чтобы обеспечить исключительные возможности портретной съемки в серии HUAWEI nova 11 было усовершенствовано множество технологий обработки изображений. Инновации применяются для всех видов фотографий — от групповых фото до снимков крупным планом. В серии HUAWEI nova 11 впервые используется технология XD Portrait, позволяющая идеально передать каждую деталь портретов.

Модели серии HUAWEI nova 11 Pro и серии HUAWEI nova 11 могут похвастаться тройным основным модулем с 50-мегапиксельной камерой Ultra Vision, 50-мегапиксельным модулем визуализации RYYB Ultra Vision и 8-мегапиксельной сверхширокополосной макрокамерой для HUAWEI nova 11 Pro, которые отлично подходят для съемки фантастических фотографий. Также в смартфонах установлен лазерный датчик фокусировки, который поддерживает автофокусировку для быстрой съемки объектов. Матрица цветовых фильтров RYB увеличивает количество света, попадающего в камеру, на 40% по сравнению с матрицей RGB, повышая четкость и детализацию изображений, снятых в темноте.

Еще одно преимущество новой модели HUAWEI nova 11 Pro — прочное стекло Kunlun. Стекло Kunlun впервые появляется в серии nova. Благодаря использованию композитных ионов образуются сотни миллионов нанометровых кристаллов, что значительно повышает прочность стекла. Устойчивость телефона к падению также в 10 раз выше, чем у серии HUAWEI nova 10 Pro и других моделей с обычным стеклом. Стекло Kunlun первым получило пятизвездочный сертификат устойчивости стекла к падению от швейцарской SGS.

Модель HUAWEI nova 11 Pro оснащена 6,78-дюймовым OLED экраном с золотым углом изгиба 66°, обеспечивающим удобный захват. Толщина смартфона составляет всего 6,88 мм, а вес — 168 г. Чрезвычайно узкие рамки обеспечивают заоблачное соотношение экрана к корпусу — 93,4% для 6,7-дюймового экрана. Также в серии HUAWEI nova 11 впервые используются технологии Display Turbo, HDR photo, ШИМ-регулировка яркости с частотой 1440 Гц и технологии улучшения тактильной синхронизации для максимального повышения производительности экрана.

Серия HUAWEI nova 11 также оснащена сверхбольшим аккумулятором емкостью 4500 мАч с одноэлементными и многозарядными технологиями для обеспечения длительного срока службы. Модель HUAWEI nova 11 Pro поддерживает технологию HUAWEI SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт, благодаря чему устройство можно зарядить до 60% за 10 минут и полностью зарядить за 20 минут при выключенном экране. Самая быстрая зарядка осуществляется при включенном экране и может зарядиться до 50% за 15 минут, когда телефон используется для просмотра коротких видеороликов, что помогает пользователям преодолеть беспокойство о низком заряде батареи.

Смартфоны серии HUAWEI nova 11 уже доступны для заказа в официальном онлайн-магазине «Huawei Official Store» на Kaspi.kz и у всех партнеров по Казахстану — «Мечта», Sulpak, Technodom и пр. Приобрести смартфоны со скидкой и в рассрочку до 24 месяцев — 0-0-24, в том числе во время акции «Kaspi Жума» 14–16 июля можно по стоимости: HUAWEI nova 11 Pro — 249 990 тенге со скидкой (без скидки — 269 990 тг), HUAWEI nova 11 — 199 990 тенге со скидкой (без скидки стоимость составляет 219 990 тг).