Запущен пилотный проект по электронной торговле

Участниками станут Комитет государственных доходов РК, операторы электронных площадок, продавцы и банки-партнеры.

В Казахстане стартовал пилотный проект по электронной торговле, который будет действовать с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2024 года. Это новшество было официально объявлено на пленарном заседании 10-го Южного инфофорума. Пилотный проект осуществляется с целью формирования клиентоориентированного подхода в налоговом администрировании и упрощения исполнения налоговых обязательств для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю через электронные площадки, передает Alfa.kz.

В рамках пилотного проекта участниками станут Комитет государственных доходов РК, операторы электронных площадок, продавцы и банки-партнеры. Операторы будут отрабатывать практические навыки реагирования на инциденты информационной безопасности, а банки-партнеры - сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от уплаты налогов.

Участие в пилотном проекте является добровольным, но может положительно повлиять на категорирование продавцов и определение степени риска. В рамках проекта также установлены сроки предоставления информации о доходах и возвратах товаров, а также сроки уплаты налогов. Введение этого проекта в действие является важным шагом для развития электронной торговли в Казахстане и улучшения налогового администрирования в этой сфере.