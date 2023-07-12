Интернет и сотовая связь в Астане оставляют желать лучшего – Токаев

Это наносит серьезный ущерб экономике города.

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию столицы 11 июля сказал, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего. Он отметил, что в условиях современной цифровой цивилизации и экономики знаний одной из ключевых потребностей человека, особенно городского жителя, становится доступ к интернету, передает Zakon.kz.

«Мы везде заявляем об Астане как об Умном городе и региональном IT-хабе, что автоматически подразумевает высокое качество базовой цифровой инфраструктуры. Однако стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы», — сказал глава государства.

Ранее президент приказал правительству не допустить повторения коммунальной катастрофы в Экибастузе.