Новый цифровой документ доступен в eGov Mobile

Сервис «Цифровые документы» содержит 27 документов, в том числе - удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК.

Диплом колледжа, документ, свидетельствующий о наличии у его владельца среднего специального образования, теперь можно найти в электронном варианте в eGov Mobile.

«Одним из достижений приложения eGov Mobile считается раздел „Цифровые документы“. Благодаря этому сервису цифровые документы всегда под рукой. Теперь выпускники колледжей также могут получить цифровой формат документа через eGov Mobile. Ранее для пользователей eGov Mobile был реализован доступ к дипломам высших учебных заведений. Это значительно упрощает процесс получения и предоставления необходимых документов», — прокомментировал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы найти цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении и на главной странице кликнуть на «Цифровые документы». Пользователь может открыть доступ к документу с помощью QR-кода или 6-значного кода, что поможет стороне, запрашивающей документы, убедиться в их подлинности.

Цифровой документ — это аналог оригинала документа. На данный момент сервис «Цифровые документы» содержит 27 документов, в том числе — удостоверение личности, водительское удостоверение, паспорт гражданина РК и другие.

Услуга реализована благодаря работе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства просвещения РК и АО «Национальные информационные технологии».