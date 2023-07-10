Антимонопольщики не довольны связью

Увеличились жалобы на повышение цен, навязывание потребителям услуг и на качество связи и интернета.

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) представило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции», в котором затронута ситуация в области связи. Уточняется, что в МЦРИАП с 2022 года по начало текущего года поступили более 350 жалоб касательно увеличения тарифов и подключения дополнительных услуг в одностороннем порядке.

«За 2022 год и истекший период МЦРИАП было проведено 1492 проверок в отношении сотовых операторов по качеству услуг связи и выписано штрафов на сумму Т3,44 млрд. Кроме того, за аналогичный период в адрес агентства поступило более 100 официальных жалоб граждан в части повышения тарифов. К примеру, в агентство поступили жалобы на Beeline, связанные с ростом цены на тарифный план „Яркий+“ на 52,4%, на Теле2 — по тарифному плану „Зазвони“ (рост 100%), и другим», — сообщили в АЗРК.

Отмечается, что вследствие монополизации государством и высокой концентрации рынка наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами, увеличились жалобы на повышение цен, на навязывание потребителям невостребованных услуг, а также на качество услуг связи и интернета.

Еще одной проблемой назвали недоступность радиочастот для новых операторов связи. Из-за ограниченности радиочастотного спектра и необходимости осуществления значительных первоначальных капитальных вложений.

«На сегодня рынок сотовой связи в Казахстане является дуополистическим, в котором присутствует всего два субъекта рынка — группа компании АО „Казахтелеком“ (АО „Кселл“, ТОО „Мобайл Телеком Сервис“) с долей 62%, а также частный оператор ТОО „Кар-Тел“ (38%). Рынок характеризуется высокой концентрацией рынка (CR-2) и преобладающей долей участия государства. Соотношение доли по владению радиочастотами у группы АО „Казахтелеком“ составляет 82%, у ТОО „КаР-Тел“ — 18%», — говорится в документе.