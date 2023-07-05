В ЕАЭС внедряют электронные ветеринарные сертификаты

Это обеспечит прослеживаемость и безопасность товаров животного происхождения.

Евразийская экономическая комиссия и региональное представительство Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) 29 июня в Москве провели семинар по электронной ветеринарной сертификации и применению IT в контрольно-надзорной деятельности ветеринарных служб в соответствии с программой по совместной деятельности Комиссии и ВОЗЖ на 2022–2024 годы. В работе семинара приняли участие представители ЕЭК, эксперты ВОЗЖ, сотрудники уполномоченных в области ветеринарии органов государств Евразийского экономического союза, ведущих подведомственных учреждений, представители компетентных органов и дипломатических представительств Кубы, Аргентины, Бразилии, Испании, Европейского союза и бизнес-сообщества.

На семинаре рассмотрели вопросы использования технологий для электронной ветеринарной сертификации в странах ЕАЭС, прослеживаемости товаров животного происхождения и обеспечения их безопасности для потребителя, а также осуществления ветеринарного контроля, перспективы и преимущества от их практического внедрения.

«Внедрение цифровых технологий в обеспечение деятельности ветеринарных служб государств-членов является одним из приоритетных направлений совершенствования права Союза в сфере применения ветеринарно-санитарных мер», — отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Владимир Субботин ознакомил участников с вопросами правового регулирования Союза по использованию электронных ветеринарных сертификатов и рассказал о работе Комиссии по подготовке и реализации 11 общих процессов в рамках интегрированной информационной системы Союза, предусмотренных для сферы применения ветеринарно-санитарных мер.

С информацией о состоянии дел по развитию и внедрению электронной ветеринарной сертификации и прослеживаемости товаров выступили участники семинара, представляющие страны Союза, посольство Бразилии и представительство ЕС в России.

Заместитель директора Федерального центра охраны здоровья животных, являющегося разработчиком Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии в России, Александр Осминин представил обзор электронных систем, разработанных и используемых в России для ветеринарной сертификации, прослеживаемости, ветеринарного контроля, рассказал о возможностях их взаимной интеграции и применения участниками рынка и контролирующими органами других государств- членов, а также третьих стран, для обеспечения безопасности перемещаемых товаров.

Об уже имеющихся ощутимых положительных результатах практического использования этих электронных систем для бизнеса России участникам семинара рассказал заместитель руководителя Национальной ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Максим Синельников, отметив впечатляющую динамику роста оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов: «В результате реализации IT-решения внедрения прослеживаемости и электронной ветеринарной сертификации бизнес получает прозрачные и понятные правила работы на рынке, более совершенную и честную конкурентную среду, потребители — государственную гарантию обеспечения безопасности обращаемой пищевой продукции животного происхождения, а контролирующие органы приобретают уникальный комплексный инструмент сквозной прослеживаемости товара по всей пищевой цепи, обеспечивающий безопасность продукции животного происхождения на всех этапах ее жизненного цикла».

Информация, полученная в ходе семинара, будет полезна уполномоченным органам в области ветеринарии государств ЕАЭС для разработки, внедрения и использования информационных технологий в целях электронной ветеринарной сертификации, прослеживаемости продукции животного происхождения, а также углубления интеграционных процессов в этой сфере на пространстве Союза