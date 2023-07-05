Как в Казахстане будут определять стоимость цифровых активов

Министерство финансов совместно с Международным финансовым центром «Астана» утвердило правила определения, опубликования стоимости цифровых активов и перечня их видов.

Цифровой актив — это имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных. Указывается, что для определения дохода биржи цифровых активов стоимость полученных цифровых активов определяется по применяемой стоимости цифровых активов на момент получения дохода, передает Zakon.kz.

Цифровые активы, имеющие фиксированную стоимость к определенной иностранной валюте, пересчитываются в национальную валюту РК с применением рыночного курса обмена соответствующей иностранной валюты, определенного в последний рабочий день, предшествующий дате совершения оборота.

Предусматривается, что Комитет государственных доходов МФ РК ежемесячно публикует данные о стоимости цифровых активов на своем интернет-ресурсе не позднее 10 числа. Публикации подлежит стоимость цифровых активов Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Dash (DASH), Dogecoin (Doge), EthereumClassic (ETC), Horrizen (ZEN), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Siacoin (SC), Thronix (TRX), Zcash (ZEC). Перечень видов цифровых активов, по которым стоимость подлежит публикации, дополняется на основании обращения майнингового пула. При этом публикация стоимости цифровых активов на основании обращения майнингового пула осуществляется в течение одного года с даты, следующей за датой получения такого обращения.

Совместный приказ вступает в силу со дня его подписания сторонами.