Школьники получили 10 000 000 тенге на хакатоне от Samsung

У участников было 24 часа на разработку проектов.

Компания Samsung Electronics провела первый хакатон для школьников и студентов Казахстана под эгидой Samsung Innovation Campus. Призовой фонд хакатона составил более 10 миллионов тенге. 370 школьников и студентов со всего Казахстана подали заявки на участие в Samsung Innovation Campus Hackathon, более 200 из них действительно приняли участие. Мероприятие прошло на территории Astana IT университета при поддержке Министерства науки и высшего образования РК и МЦРИАП РК.

Участники ознакомились с докладами спикеров из разных компаний, узнали о тонкостях работы с нейронными сетями, искусственным интеллектом, машинным обучением и многими другими прорывными технологиями. Все за время хакатона было создано 46 интересных проектов в категориях «Приложения и программы» и «Умные устройства». По завершении отведенных 24 часов состоялась защита проектов перед жюри.

Победителем в категории «Программы и приложения» стала команда 1shrek с проектом «Интерактивное приложение для чтения сказок». Второе место заняла команда Apelsinus с приложением «B-qazaq». Третье место заняла команда Learnify. Победителем в категории «Умные устройства» стала команда «Bots» с проектом, ставшим альтернативой интерактивным доскам. Второе место заняла команда «Balam» c комплексной физической игрой для школьников начальных классов, третье место заняла команда «TeSavants» c роботом Qorgau.

Победители в обеих категориях награждались сертификатами на сумму 2 500 000, 1 500 000 и 750 000 тенге. Также каждый участник победившей команды получил годовой доступ к курсам на платформе LinkedIn.

«Мы были очень взволнованы и переживали за свое участие в хакатоне. По правде говоря, мы не думали, что выиграем, потому что здесь было очень много интересных и крутых проектов, но жюри выбрало нас. Мы очень благодарны им, организаторам и всем тем, кто верил в нас», — поделилась своими впечатлениями после хакатона Асель, участница команды 1Shrek.