Следите за новостями

Цифра дня

3,5 млрд тенге вложит Ozon в рекламу в Казахстане

Приложения Civic Identity принесут более 17 млрд долларов к 2027 году

Правительства ищут более эффективные системы идентификации.

28 июня 2023 15:31, Profit.kz
Рубрики: Мировые новости

Новое исследование Juniper Research показало, что к 2027 году доходы от приложений для гражданской идентификации превысят 17 миллиардов долларов по сравнению с 11 миллиардами долларов в 2023 году (рост на 62%). Этот рост связан с тем, что правительства стремятся оптимизировать системы идентификации, упрощая их создание, обновление и использование. Это приведет к выдаче цифровых копий обычных удостоверений личности и специально разработанных цифровых удостоверений личности.

Цифровая идентификация определяется как цифровое представление объекта и может включать один или несколько элементов идентификационных данных. По данным аналитиков, тремя странами с наибольшим доходом от приложений для гражданской идентификации в 2027 году будут Индия, Китай и Бразилия.

Ключевым элементом регулирования аналитики назвали eIDAS2 Европейского Союза (electronic IDentification, Authentication and trust Services 2). Другие страны будут использовать его в качестве основы для своего собственного регулирования идентичности. В частности, создание стандартизированного цифрового удостоверения личности, хранящегося в кошельке, которое можно использовать во всех государствах-членах, будет способствовать внедрению цифровой идентификации. Это повысит доход от приложений для гражданской идентификации, поскольку правительства будут инвестировать в новые системы, соответствующие этим стандартам, что приведет к увеличению доходов поставщиков цифровой идентификации.

Автор отчета Майкл Гринвуд отметил: «Поставщики цифровой идентификации, работающие в Европе, должны стремиться разработать эффективные кошельки для хранения документов, удостоверяющих личность, с цифровой поддержкой, чтобы максимально использовать возможности, которые предоставляет eIDAS2».

В отчете отмечается, что eIDAS2 приняла несколько принципов SSI (самосуверенной идентификации), отдавая приоритет цифровой конфиденциальности и контролю пользователей над своими данными. Конфиденциальность данных вызывает все большую озабоченность у потребителей, и услуги, которые помогают защитить пользователей от сбора данных, в ответ на это увидят рост популярности. Поставщики цифровых удостоверений должны предлагать возможность поддержки моделей удостоверений, контролируемых пользователем, при этом сохраняя гибкость, чтобы предлагать другие модели по мере их появления.

Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.