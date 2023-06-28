Приложения Civic Identity принесут более 17 млрд долларов к 2027 году

Правительства ищут более эффективные системы идентификации.

Новое исследование Juniper Research показало, что к 2027 году доходы от приложений для гражданской идентификации превысят 17 миллиардов долларов по сравнению с 11 миллиардами долларов в 2023 году (рост на 62%). Этот рост связан с тем, что правительства стремятся оптимизировать системы идентификации, упрощая их создание, обновление и использование. Это приведет к выдаче цифровых копий обычных удостоверений личности и специально разработанных цифровых удостоверений личности.

Цифровая идентификация определяется как цифровое представление объекта и может включать один или несколько элементов идентификационных данных. По данным аналитиков, тремя странами с наибольшим доходом от приложений для гражданской идентификации в 2027 году будут Индия, Китай и Бразилия.

Ключевым элементом регулирования аналитики назвали eIDAS2 Европейского Союза (electronic IDentification, Authentication and trust Services 2). Другие страны будут использовать его в качестве основы для своего собственного регулирования идентичности. В частности, создание стандартизированного цифрового удостоверения личности, хранящегося в кошельке, которое можно использовать во всех государствах-членах, будет способствовать внедрению цифровой идентификации. Это повысит доход от приложений для гражданской идентификации, поскольку правительства будут инвестировать в новые системы, соответствующие этим стандартам, что приведет к увеличению доходов поставщиков цифровой идентификации.

Автор отчета Майкл Гринвуд отметил: «Поставщики цифровой идентификации, работающие в Европе, должны стремиться разработать эффективные кошельки для хранения документов, удостоверяющих личность, с цифровой поддержкой, чтобы максимально использовать возможности, которые предоставляет eIDAS2».

В отчете отмечается, что eIDAS2 приняла несколько принципов SSI (самосуверенной идентификации), отдавая приоритет цифровой конфиденциальности и контролю пользователей над своими данными. Конфиденциальность данных вызывает все большую озабоченность у потребителей, и услуги, которые помогают защитить пользователей от сбора данных, в ответ на это увидят рост популярности. Поставщики цифровых удостоверений должны предлагать возможность поддержки моделей удостоверений, контролируемых пользователем, при этом сохраняя гибкость, чтобы предлагать другие модели по мере их появления.