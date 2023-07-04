Декларацию о доходах можно подать через eGov

Услуга реализована благодаря совместной работе Минфина, Комитета государственных услуг МЦРИАП и АО «Национальные информационные технологии».

C 2021 года в РК поэтапно вводится всеобщее декларирование. Первыми декларации начали предоставлять госслужащие и лица, приравненные к ним, а также их супруги. В ней необходимо отражать информацию о полученных доходах за календарный год, налоговых вычетах, приобретении или отчуждении имущества, деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, а также об имуществе за пределами Республики Казахстан. На втором этапе «входную» декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) с 1 января 2023 года представляют работники государственных учреждений и субъекты квазигосударственного сектора и их супруги.

Команда АО «НИТ» совместно с Минфином РК реализовала новую услугу для подачи электронного заявления через портал eGov и приложение eGov mobile.

«Это очень удобно, и экономит время работников. К тому же, срок подачи в онлайн-формате — позже, чем на бумажном носителе, что поможет казахстанцам своевременно заполнить декларацию», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Услуга по сдаче декларации о доходах и имуществе физлица доступна на портале eGov в разделе «Гражданам» — «Таможня и налоги» — «Налогооблажение». Аналогичная услуга также доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Услуги» — «Специальные услуги». Декларацию также можно представить через «Кабинет налогоплательщика» (kgd.gov.kz) и мобильное приложение eSalyq Аzamat.