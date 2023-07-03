Ozon в Казахстане: рассрочка, х10 пунктов выдачи и х15 объем продаж

Таких амбициозных целей компания планирует достичь уже до конца 2023 года.

Только в рекламу для продвижения в Казахстане Ozon готов вложить 3,5 млрд тенге. Эти и другие планы были озвучены в рамках состоявшегося в Алматы 29 июня форума Ozon для предпринимателей Казахстана COM.E ON.

Напомним, что Ozon вышел на рынок Казахстана во второй половине 2021 года. Логистическая инфраструктура компании в Казахстане включает в себя два складских комплекса в Алматы и Астане общей площадью более 40 000 кв метров по полу. В феврале 2022 года компания также запустила свою курьерскую доставку в Алматы, Астане и Караганде. Весной этого года Ozon запустил в Казахстане локальную витрину маркетплейса. Она адаптирована под покупателей в Республике — на ней отображается только доступный ассортимент, цены указаны в тенге, а также организована полноценная клиентская поддержка на двух языках. В ближайшее время будет реализован документооборот и взаиморасчеты для партнеров с казахстанским юрлицом.

На данный момент у компании лишь около 80 пунктов выдачи в Казахстане, однако уже к концу года их число должно вырасти до 1000. Новые пункты будут распределены по территории всего Казахстана, что позволит маркетплейсу существенно расширить географию доставки товаров внутри страны. В Ozon уверены, что с ростом инфраструктуры будут расти и продажи: потенциальные покупатели будут видеть, что смогут получать заказы в удобном месте. Чтобы стимулировать открытие новых пунктов выдачи заказов, Ozon готов возмещать предпринимателям расходы первых месяцев работы — до 130 тыс рублей в месяц.

По словам Мольдер Рысалиевой, генерального директора Ozon в Казахстане, пункты выдачи заказов — это самый популярный канал доставки среди покупателей маркетплейса в России: «Более 85% российских клиентов оформляют свои заказы именно самовывозом. Наша логистическая сеть в России построена таким образом, что больше половины жителей страны имеют пункты выдачи Ozon в 10-минутной пешей доступности. Мы хотим построить такую же инфраструктуру и в Казахстане, чтобы покупателям по всей стране было удобно сделать заказы и забирать их», — отметила она.

В планах Ozon на 2023 год также запуск финансовых сервисов для покупателей из Казахстана — рассрочки и кредита. Интеграция новых финтех-решений позволит компании увеличить средний чек и повысить продажи в регионе. «Одна из наших стратегических задач в Казахстане — предложить клиентам удобные сервисы внутри маркетплейса, в том числе финтех-решения, которые обеспечат их всем необходимым для комфортного шопинга. Рассрочка — очень популярный продукт в Казахстане. Мы надеемся, что с запуском этого сервиса наши покупатели будут чаще радовать себя и близких приятными покупками, а местные продавцы смогут нарастить оборот на площадке и расширить клиентскую базу», — прокомментировала Мольдер Рысалиева.

Были в адрес Ozon и острые вопросы, в частности, о высокой комиссии за сервис для продавцов — до 40%. Однако представители компании считают, что это справедливая комиссия за возможность выхода на 40-миллионную аудиторию покупателей на рынке Казахстана, России, Белоруссии и Армении (запуск ожидается также до конца года).