Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 июля

В Казахстане вновь состоится всенародный праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz!

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Мы вновь традиционно организовываем нашу летнюю Kaspi Жұма. Это 8-я по счету Kaspi Жұма, и на этот раз во всенародном празднике выгодных покупок принимает участие более 100 тысяч лучших магазинов по всей стране. В интернет-магазине на Kaspi.kz представлено более 3,5 миллионов самых разнообразных товаров, которые можно купить с бесплатной доставкой домой или в один из более 4400 Kaspi Postomat. Желаем каждому нашему любимому клиенту выгодных покупок, а партнерам — успешной торговли»!

В летней Kaspi Жұма принимают участие такие известные компании и бренды, как Adidas, Alser, Мечта, Decathlon, DNS, EuroMebel, Evrika, Intertop, Invictus Fitnes, Leroy Merlin Kazakhstan, Lucente, Marwin-Меломан, Mon Amie, Nicol, Nike, Pandora, Sulpak, Technodom, «12 Месяцев», «Казахювелир», «Комфорт» и многие другие.

Покупайте в интернет-магазине на Kaspi.kz и лучших магазинах вашего города кондиционеры, морозильники, велосипеды, бассейны, газонокосилки, одежду и обувь, товары для дома, электронику, бытовую технику и все, что нужно для комфортной жизни! Радуйте себя и своих близких!