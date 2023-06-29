Kaspi вновь №1 в рейтинге банков

Компания Baker Tilly Qazaqstan Advisory и журнал Forbes Kazakhstan объявили результаты рейтинга банков.

«По итогам 2022 года лидером рейтинга казахстанских банков остался Kaspi Bank, опираясь на высокие показатели рентабельности активов и собственного капитала», — отметили авторы рейтинга.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь нашим любимым клиентам и партнерам. Сегодня мы намного больше, чем банк. Нашим мобильным приложением Kaspi.kz пользуется более 12 миллионов казахстанцев, а приложением Kaspi Pay — около 500 000 предпринимателей. С помощью приложения Kaspi.kz вы можете переоформить автомобиль, заказать продукты домой, купить авиабилет, оплатить детский сад, отправить деньги маме, открыть депозит и решить множество других важных задач. Приложение для предпринимателей Kaspi Pay помогает нашим партнерам управлять бизнесом, увеличивать продажи и создавать новые рабочие места. Все эти удобные и уникальные сервисы созданы нашей потрясающей командой в Казахстане. Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру за то, что вы с нами! Нашей команде — за постоянные улучшения и инновации. И организаторам рейтинга — за высокую оценку нашей работы!».

Рейтинг составлен на основе оценки всех казахстанских банков по 12 показателям в таких категориях, как «Стабильность», «Эффективность», «Рентабельность» и «Оценка рейтинговых агентств». Kaspi вновь стал абсолютным лидером по общему количеству баллов.