В договор о Таможенном кодексе ЕАЭС вносят изменения по регулированию внешней электронной торговли

Создается новый правовой институт — оператор электронной торговли.

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, касающихся регулирования внешней электронной торговли. Проект протокола предусматривает новую регуляторику для товаров, приобретаемых гражданами с применением интернет-ресурсов — особенности временного хранения, таможенного декларирования, применения таможенных платежей, возможность отгрузки с таможенных («бондовых») складов. Создается новый правовой институт — оператор электронной торговли, который будет в комплексе обеспечивать логистику операций с такими товарами, а также взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами.

Реализация протокола позволит упорядочить таможенное оформление этой категории товаров, повысить скорость обработки грузов и эффективность таможенного контроля. Совет ЕЭК распорядился направить проект протокола в страны Союза на внутригосударственные процедуры, необходимые для его подписания.