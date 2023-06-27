Искусственный интеллект может лишить работы специалистов ряда сфер в РК

В отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения работников прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

Специалистов ряда сфер может заменить искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют результаты исследования АО «Центр развития трудовых ресурсов». Эксперты провели исследование по потенциалу замещения рабочих мест за счет автоматизации, роботизации или использования генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) и оценили их влияние на казахстанский рынок труда. Аналитики рассмотрели 423 группы профессий, совокупно содержащих в себе почти 3,4 тыс. основных выполняемых функций, передает Kazpravda.kz.

«Анализ проводился по двум возможным вариантам — автоматизации, роботизации или использования искусственного интеллекта в целом, а также отдельно по возможностям выполнения тех или иных функций при помощи генеративного искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Midjourney, Bard (Google), ChatSonic, Rytr, Neeva и других», — сообщил директор Департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Согласно анализу, наибольшая автоматизация может быть достигнута в группах руководителей и госслужащих (до 59%), служащих в области администрирования (48%), специалистов-профессионалов (46%) и специалистов-техников (29%). Наибольшая часть функций, которая может быть выполнена с помощью ГИИ, характерна для служащих в области администрирования (44%), специалистов-техников (32%) и специалистов-профессионалов (15%).

«В целом по результатам анализа установлено, что 29% функций, выполняемых людьми, с высокой или умеренной долей вероятности может быть автоматизировано, и при этом 13% функций может быть выполнено ГИИ. Опираясь на текущие показатели занятости, можно отметить, что из почти 8,7 млн работников, для которых проводился анализ, крайне маловероятна автоматизация у 6,5 млн работников, или 75%. Умеренная вероятность автоматизации возможна для 1,5 млн человек, или 17%. Высокая степень вероятности у 686 тыс. человек, или 8%», — отметил Дмитрий Шумеков.

При этом возможность выполнения части или всех функций работника непосредственно ГИИ имеет еще более низкие показатели вероятности: низкая вероятность для 7,7 млн работников (88%), средняя вероятность у 1 млн (12%), и очень вероятная у 5,2 тыс., то есть 0,1%.

«Основная угроза автоматизации рынка труда характерна для крупных городов и промышленно развитых регионов, где этот процесс может значительно повлиять на 33-36% рабочих мест», — добавил аналитик.

Наибольшая угроза замещения рабочих мест непосредственно за счет ГИИ возникает в Алматы, как в центральном хабе по финансам и ИКТ, которые наиболее уязвимы с точки зрения влияния на занятость. При этом в отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения работников ГИИ прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

«Существенную роль при влиянии на рынок труда автоматизация имеет за счет потенциальной экономии через оптимизируемую рабочую силу. Однако в нашем регионе процесс автоматизации и замены работников механизмами и ГИИ будет происходить весьма плавно по мере того, как компании увидят в этом путь повышения прибыли», — заключил Дмитрий Шумеков.