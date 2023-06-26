Positive Technologies и КБТУ создают центр подготовки специалистов по ИБ

Подписано соглашение о сотрудничестве по развитию практик в области ИБ и созданию совместных научных и учебных проектов.

Цель взаимодействия — повышение качества подготовки квалифицированных кадров для информационной защиты бизнеса и государственных компаний Казахстана. Соглашение о сотрудничестве было подписано на форуме Positive Security Day Central Asia, который впервые прошел в Казахстане.

Стороны договорились о создании на базе КБТУ центра практической подготовки специалистов в сфере информационной безопасности. Он будет ориентирован на подготовку экспертов с акцентом на результативную кибербезопасность и оснащен передовыми технологиями Positive Technologies. Кроме этого, организации планируют развивать сотрудничество в сфере ИБ: студенческую научно-исследовательскую деятельность и программы дополнительного профессионального образования. Взаимодействие сторон предполагает совместные научные исследования, консультации, проведение научных мероприятий, тематических форумов и студенческих стажировок, а также привлечение специалистов для разработки общих программ практического обучения.

«С возросшим количеством кибератак на информационные системы и нехваткой специалистов в области IT важно выстраивать взаимодействие с ведущими вузами Казахстана, открывать совместные лаборатории и развивать кадровый потенциал страны, — отметил Дмитрий Степанюк, заместитель директора по развитию бизнеса Positive Technologies. — Наша компания притягивает к себе уникальные ресурсы, а продукты мы создаем ориентированными на результативную киберзащиту компаний. И мы готовы делиться своим опытом и знаниями с талантливой молодежью. Подписанное соглашение — это важный шаг для распространения экспертизы в области ИБ и выстраивания подхода результативной кибербезопасности в Центральной Азии и СНГ».

На протяжении нескольких лет Positive Technologies вместе с бизнесом и госструктурами Казахстана ведет активную работу по повышению уровня киберзащищенности коммерческих и государственных предприятий страны. В сентябре 2018 года компания открыла свое представительство в столице республики. В том же году продукты компании MaxPatrol 8, MaxPatrol SIEM, PT Application Inspector, PT Application Firewall, PT Industrial Security Incident Manager прошли в РК сертификацию на соответствие требованиям государственного стандарта к средствам безопасности. Positive Technologies также оказывает организациям полный комплекс услуг — от тестов на проникновение и аудита защищенности до расследования инцидентов ИБ.

«Сегодня весь мир осваивает и совершенствует знания в сфере информационных технологий. Каждый день мы слышим о нововведениях, открытиях, прорывах в этом направлении. В нашей стране все внимание приковано к цифровизации https://profit.kz/tags/robototehnika/. КБТУ уделяет особое внимание развитию IT-проектов. Заключение сотрудничества с Positive Technologies в целях развития студенческой научно-исследовательской деятельности в сфере информационных технологий, повышения качества образования с учетом актуальных потребностей, подготовки кадров по дополнительным профессиональным образовательным программам для нашего университета весьма значимо и многообещающе», — отметил Дидар Батрышев, проректор по науке и инновациям Казахстанского-Британского технического университета.