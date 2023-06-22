Оптимизация операционного управления активами предприятия с помощью SAP Service and Asset Manager

Присоединяйтесь к вебинару и узнайте, как повысить надежность и производительность активов с помощью SAP Service and Asset Manager.

Управление активами и операциями предприятия стало гораздо проще благодаря мобильному приложению SAP Service and Asset Manager. Это инновационное решение, доступное для iOS и Android, предлагает комплексный подход к управлению активами и обеспечивает значительные преимущества в повышении эффективности и продлении срока службы активов предприятия.

29 июня на вебинаре «SAP Service and Asset Manager: Операционное управление процессами предприятия, которое всегда под рукой» вы сможете ознакомиться с возможностями этого инструмента. Ведущий эксперт LeverX продемонстрирует его работу в реальном времени.

Спикер вебинара — Роман Хурсан, консультант по производству и управлению активами предприятий в части технического обслуживания и ремонта, SAP PM-консультант с более полутора годами опыта.

На вебинаре будут представлены практические примеры использования SAP Service and Asset Manager, чтобы вы смогли оценить его эффективность в реальных сценариях. У каждого участника будет возможность задать вопросы спикеру и получить бесплатную консультацию, основанную на индивидуальных бизнес-потребностях.

Онлайн-вебинар состоится 29.06.23, 16:00 (GMT+6)

Не упустите возможность узнать больше о SAP Service and Asset Manager и получить круглосуточный доступ к производительности ваших активов. Забронируйте свое место на вебинаре прямо сейчас!