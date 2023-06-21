В Алматы прошло глобальное роад-шоу Trend Micro

На Risk to Resilience World Tour открыли новые перспективы и подходы в управлении рисками кибербезопасности в режиме реального времени.

15 июня в Алматы состоялось глобальное роад-шоу компании Trend Micro — Risk to Resilience World Tour. Это серия бизнес-мероприятий, направленных на информирование деловой аудитории о трендах в информационной безопасности, рисках и современных методах защиты, которая в этом году проходит более чем в 100 странах мира. Цель конференции — раскрыть новые перспективы и ключевые подходы для компаний, которые хотят обеспечить долгосрочную киберустойчивость.

Гибридный стиль работы, внедрение облачных технологий и активное внедрение инноваций в различных отраслях создают все больше рисков ИБ. Поэтому цифровая трансформация должна сопровождаться разработанными стратегиями, новыми платформами и интегрированными инструментами, цель которых — прогнозировать и защищать.

Организации по всему миру вкладывают значительные средства в цифровую трансформацию. В то же время эти инвестиции расширяют возможности для корпоративных кибератак. Как показывают исследования, руководители высшего звена продолжают недооценивать роль информационной безопасности. Хотя 64% лиц, принимающих бизнес-решения, видят связь между кибербезопасностью и бизнес-рисками, тем не менее, только каждый третий заявил, что рассматривает кибербезопасность как бизнес-риск, а 28% вообще не документировали киберриски.

Участники конференции смогли выслушать мнение экспертов по кибербезопасности, руководителей Trend Micro во главе Германом Позанковым, управляющим директором в Центральной Азии и Монголии, и Нурбеком Рахимовым, региональным руководителем в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии. Они рассказали, как руководители по безопасности, ИТ-директора или директора по информационной безопасности могут придерживаться более эффективной, прозрачной и гибкой стратегии ИБ.

«В современном мире кибератаки представляют собой серьезную глобальную угрозу. И это подчеркивает необходимость принятия комплексной стратегии кибербезопасности. В рамках мирового тура Risk to Resilience мы хотим показать организациям инструменты, необходимые им для эффективной борьбы с современными угрозами. По мере того, как мы преодолеваем сложности цифровой эпохи, наша главная цель — установить новые стандарты кибербезопасности», — выступил Герман Позанков.

Как отмечают в Trend Micro, компания ставит перед собой ключевую задачу: помочь организациям ускорить реализацию стратегий обеспечения устойчивости бизнеса за счет упреждающей и предиктивной работы. Для этого вендор предлагает рассмотреть платформу Vision One XDR, которая обеспечивает расширенное обнаружение и реагирование.

«Мы говорим об автоматическом обнаружении и реагировании на киберугрозы в режиме реального времени. Решение также включает в себя возможности поведенческой аналитики, обработки и управления рисками и дополняется управлением рисками поверхности атаки (ASRM), что расширяет возможности групп кибербезопасности для обнаружения, предотвращения и реагирования на угрозы. Все это помогает подразделениям ИБ быть эффективнее и быстрее», — говорит Нурбек Рахимов.

Сейчас основная задача состоит в том, чтобы переосмыслить подходы к кибербезопасности для ускорения бизнеса. Из-за использования множества различных инструментов кибербезопасности, которые пересекаются и не работают в связке друг с другом, службы безопасности не видят полной картины происходящего в периметре и не могут справиться с новыми атаками. Именно поэтому эксперты говорят о том, что важен стратегический подход, необходимо пересматривать используемые до их пор принципы построения ИБ. И как раз такие инструменты, как платформа Vision One XDR, могут дать бизнесу контроль над происходящим в организации с точки зрения кибербезопасности.