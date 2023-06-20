МЦРИАП представило единую базу данных по земле и недвижимости

Проект реализован совместно с МСХ и Минюстом.

Министерство цифрового развития совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством юстиции создали единую прозрачную базу данных по земле и недвижимости. Это сделано в рамках перехода на новую информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН).

Благодаря внедрению ЕГКН будет реализован проект предоставления земельных участков посредством онлайн-торгов. Это позволит устранить коррупционные риски. Процесс построен посредством интеграции портала электронного правительства, ЕГКН, Региональной геоинформационной системы и Электронной торговой площадки МФ РК. За счет этого будет обеспечен цифровой контроль рассмотрения обращения и пресечены необоснованные отказы акиматов.

В связи с переходом на ЕГКН с 16 по 18 июня текущего года пройдет второй этап переноса данных на новую информационную систему. По этой причине временно будут недоступны услуги по линии недвижимости и земельного кадастра. Второй этап включает в себя перенос данных из автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра. Ранее проводились работы по переносу из государственной базы данных «Регистр недвижимости».

С внедрением Единого государственного кадастра недвижимости процедура оформления прав на земельный участок станет прозрачной и полностью автоматизированной. Преимуществом также является исключение лишних документов (акт выбора, землеустроительный проект, протоколы комиссии). Госакт и техпаспорт будут объединены в единый кадастровый паспорт объекта недвижимости. Кроме того, длительность рассмотрения предоставления земельного участка сокращается с 1 года до 30 дней.

К слову, в АИС ГЗК хранится порядка 6 млн сведений об идентификационных характеристиках оформленных земельных участков, включая исторические, которые требуется перенести. Кроме того, ежедневно по республике изготавливается порядка тысячи актов на земучастки. К примеру, при переходе с ГБД РН было перенесено более 18 миллионов сведений о регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе текущие, прекращенные права, исторические данные, идентификационные и технические данные объектов недвижимости и их обременения.