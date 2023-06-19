В Казахстане тестируют систему прослеживаемости лекарств

Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости.

Приемку, отгрузку и вывод из оборота маркированных лекарственных средств в экспериментальном режиме проводит Единый оператор по маркировке и прослеживаемости товаров совместно с единым дистрибьютором лекарственных препаратов в Казахстане «СК-Фармация». Эксперименты по работе в системе прослеживаемости лекарственных препаратов прошли в Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день основной проблемой цифровизации лекарственного обеспечения является отсутствие точной информации по остаткам и прослеживаемость лекарств в медицинских организациях. Медицинские организации составляют отчеты по остаткам путем ручного ввода текущего расхода лекарств, что не обеспечивает актуальность и качество информации. Для решения этой проблемы с июля прошлого года началось внедрение цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.

Целью цифровой маркировки является искоренение теневого фармацевтического рынка через цифровые технологии прослеживаемости. Это разновидность систем Track& Trace, которая применяется во всем мире для обеспечения прозрачности товарооборота. Маркировка лекарств осуществляется производителем/импортером на каждую единицу упаковки лекарственных препаратов. Благодаря этой системе ни один товар не может попасть в цепочку товарооборота из ниоткуда. Кроме функции прослеживаемости, система маркировки позволит потребителям узнать срок годности лекарственного средства и то, соответствует ли приобретаемое лекарственное средство предельно допустимой цене, установленной Министерством здравоохранения.

В настоящее время ведутся работы по усовершенствованию системы прослеживаемости товаров согласно предложениям, полученным в ходе эксперимента.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Казахстане введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. По оценке экспертов, маркировка и прослеживаемость должны улучшить ситуацию с поставками и обеспечением лекарственных средств и предотвратить их возможный дефицит, как это наблюдалось во время пандемии.