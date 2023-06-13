Beeline обеспечил бесплатной связью и интернетом своих клиентов в зоне ЧС в Абайской области

Связь также предоставлена всем, кто помогает тушить пожар.

Компания Beeline обеспечила бесплатными услугами жителей эвакуированных населенных пунктов Абайской области, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесным пожаром. Бесплатные мобильный интернет и связь также будут предоставлены сотрудникам МЧС, солдатам-срочникам и волонтерам, которые задействованы в зоне ЧС.

В связи с ЧС всем клиентам Beeline, жителям населенных пунктов Каштак, Типкаши, жителям сел Половинка, Булак и Озерское, а также всем, кто помогает в ликвидации пожара и занимается гуманитарной помощью в регионе начислены на баланс 50 мин и 50 SMS на все номера по РК и 10 Гб интернет-трафика на 7 дней. Абоненты проинформированы об этом посредством SMS. Проверить начисление можно в приложении «Мой Beeline» или по команде *106#

Напомним, что 9 июня в Абайской области страны введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера. Площадь пожара составила уже 60 тыс. га. Жители близлежащих районов эвакуированы. При ликвидации крупного лесного пожара в резервате «Семей орманы» погибли 14 сотрудников Новошульбинского филиала. 12 июня был объявлен днем общенационального траура.